Aldo Corzo sorprende con su reacción a la salida de un evento: "No me grabes, pes"

Aldo Corzo, defensor de la Selección Peruana, fue captado en un evento que se dio el 7 de diciembre y sorprendió a todos al pedir que no lo grabaran. Las imágenes fueron obtenidas en exclusiva por el programa "Amor y Fuego".

El futbolista Aldo Corzo fue captado en un evento este sábado 7 de diciembre y dejó una sorprendente reacción al pedir educadamente que no lo grabaran. Las imágenes fueron obtenidas por el programa "Amor y Fuego", que compartió el curioso momento en TV nacional y en redes. En el video, se puede ver a Aldo Corzo saliendo tranquilamente del evento, acompañado por varios amigos.

Al notar que el reportero lo grababa, Corzo se acercó y, con una sonrisa en el rostro, le pidió de manera tranquila: "No me grabes, pes, bro".

El pedido fue respetuoso y, aunque parecía algo sorprendido, no se mostró agresivo. Luego, mientras caminaba, se volteó para ver si el camarógrafo continuaba siguiéndolo. Al ver que la grabación no había terminado, simplemente resignado, siguió su camino.

La situación fue comentada por la voz en off de "Amor y Fuego": "Aldo Corzo también está aquí y no suelta su vaso ni por error. Y a la salida nos pidió que no lo grabemos con educación, por lo menos. No como ese que se jura león, pero en la cancha es un minino, el tal Zambrano, que se alucina matón".

Con esta comparación, el programa dejó claro que, en contraste con las reacciones de algunos de sus compañeros de Selección, Corzo mostró una actitud mucho más calmada y educada.

Carlos Zambrano amenazó a reportero

Hace solo unos semanas, su compañero Carlos Zambrano fue el centro de atención por un altercado con un reportero de "Amor y Fuego", en el que el futbolista reaccionó de forma agresiva.

En ese incidente, Zambrano amenazó al periodista diciendo: "Te quito la cámara y te pego", lo que causó una gran polémica. "Mano, no preguntes ni una pregunta más, porque sino te meto un guantazo a cualquiera de los dos. No hables más", continuó.

Mientras que Zambrano mostró su lado más agresivo, Corzo demostró con su actitud que no es necesario ser conflictivo con los medios. Su solicitud fue simple y educada, y aunque no es común que los jugadores de fútbol pidan no ser grabados, el gesto fue un ejemplo de cómo manejar la presión mediática con calma.

El comportamiento de ambos futbolistas ha generado opiniones divididas, pero lo que queda claro es que Aldo Corzo, con su respuesta tranquila y respetuosa, mantiene su imagen intacta y sigue siendo un ejemplo de cómo tratar con los medios sin necesidad de confrontaciones.