Yahaira Plasencia y Janet Barboza protagonizaron tenso momento: "Tampoco te hagas la que no sabes"

La salsera Yahaira Plasencia se ha convertido en una las artistas más sonadas en el país y que en las últimas semanas se ha envuelto en noticia por varios temas. Hoy estuvo en el programa de América Hoy, donde tuvo una intensa conversación con la conductora Janet Barboza.

Yahaira Plasencia llegó al programa de América Hoy para aclarar el tema con Sergio George, sobre haber estado en su hotel para la premiación de los Latin Grammy. Ante ello, la artista increpó que sí estaba un poco resentida con ellos por haber insinuado que ella se había quedado a dormir en el departamento del productor musical, pero dejó en claro que no fue así, ya que tenía su propio departamento alquilado.

"Hemos estado juntos saben perfectamente que a Sergio yo lo quiero como un papá, lo quiero como un abuelo también. Insinuar cosas eso no me gustó y por eso estaba resentida, pero ya estoy aquí. Suficiente con mi palabra que yo les diga a ustedes que alquilé mi AirBNB, mi departamento. Ustedes son amigos y me tienen que creer", comentó Yahaira+