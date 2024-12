Papillón sobre "Soltera" con Yahaira: "Contentas de hacer feat con una de las mejores exponentes de la salsa"

Hace unos días, Papillón y Yahaira Plasencia lanzaron su colaboración juntas en "Soltera" en cumbia, donde encantaron al público con esta nueva versión. A través de una entrevista con un programa de TV, las chicas papilloneras expresaron sentirse felices por cantar con 'La Patrona'.

En el programa de América Hoy, los conductores presentaron una entrevista donde las cantantes de Papillón expresaron que se sienten felices de haber lanzado este tema musical con Yahaira Plasencia. La primera en responder fue Karen Peña, quién comentó que la salsera es una de las mejores del país.

Luego, le consultaron si Yahaira Plasencia quiere parecerse a Leslie Shaw ingresando a la cumbia. Ante ello, las chicas de Papillón salieron en su defensa y afirmaron que hay público para todos .

"Hay público para todos, cada quién tiene su público diferente así que, no es que tú te vas a robar el público de este... la gente escucha lo que le gusta, simplemente a chambear nada más", expresaron.

Finalmente, Yahaira Plasencia también fue entrevistada dejando en claro que sigue en la salsa, pero sacará por ahí uno u otro tema en cumbia. Además, que la gente le ha estado pidiendo sacar en este género musical y lo viene haciendo muy bien.

"A mí me encanta la cumbia y creo que la gente a la gente también porque me lo estaban pidiendo. Las canciones que vienen, no solamente va ser salsa, tengo los lanzamientos para este 2025", respondió.