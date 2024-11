¿Leslie Shaw aceptaría grabar una cumbia con Christian Cueva? Esto respondió la cantante

La cumbia viene avanzando con fuerza a nivel nacional y la cantante Leslie Shaw viene creando muchos éxitos musicales, rompiéndola con millones de reproducciones. Ahora, fue consultada sobre una posible colaboración musical con el futbolista Christian Cueva y esto fue lo que respondió.

En las últimas semanas se ha vuelto en tendencia la primera canción de Christian Cueva con la artista Pamela Franco cantando 'El Cervecero'. Ante el éxito del futbolista cantando por primera vez, algunos artistas se han unido para una posible colaboración musical como Toño Centella.

Durante un concierto de la artista Leslie Shaw, los reporteros de América Hoy consultaron a la cantante de cumbia sí podría realizar una canción con el famoso 'Aladino', ya que estaría de moda. Ante ello, fue muy contundente con su respuesta negándose a un posible feat musical.

"Hemos visto a Cuevita que está cantando también ¿Qué te parece?", le preguntaron y la cantante respondió: "Chévere". Luego, le consultaron si lo aprobaría y dijo: "A mí me da completamente igual", pero cuando le consultaron si cantaría con él, dijo: "No, no hay forma. Hay niveles".