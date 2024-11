Toño Centella apoya a Christian Cueva como cantante y aceptaría colaboración: "Llegó nuestro momento"

Tras la gran popularidad de Christian Cueva como cantante de cumbia, muchos artistas han comentado que no tendrían ningún problema de cantar con él. Es así como Toño Centella reveló en una entrevista que sería su turno de grabar un tema con el futbolista peruano.

Antonio Domínguez Vásquez, nombre verdadero del artista conocido como 'Toño Centella'. cuenta con exitosos temas como "Mix Carretero 2", "Amor de arena", "Dónde estás amor", "Carretero 7", "No se puede morir de amor", entre otros más. Ahora, el cantante expresó que le gustaría realizar con Christian Cueva, tras escucharlo cantar "El Cervecero" con Pamela Franco.

"Cuevita la puede hacer en la música, todo es cuestión de que el público lo acepte y tenga su swing, pero me parece bien que haya incursionado, le mando las mejores vibras y que siga adelante. Él tiene mucha llegada al público, si me dice para grabar, pues normal. Grabaríamos la canción que le gusta, 'Amor de arena', o otra que quisiera grabar. Después que grabó con Pamela Franco, me toca a mí, llegó nuestro momento", contó a el Diario El Trome.