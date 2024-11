Mónica Sánchez abierta a proyectos en TV y podría conducir programa: "Recibí 4 propuestas al salir de AFHS"

Mónica Sánchez, conocida por su icónico papel de Charito en la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", se siente más que feliz y tranquila con la decisión de dejar la ficción. En una entrevista reciente para el programa "Todo se filtra", de Kurt Villavicencio, la actriz reveló que, aunque le guarda mucho cariño al personaje que la hizo famosa, está lista para nuevas oportunidades y desafíos en su carrera profesional.

Mónica Sánchez no descarta incursionar en la conducción de TV

Aunque Charito siempre será una parte importante de su vida, Mónica Sánchez está clara en que su tiempo en "Al Fondo Hay Sitio" ya pasó. Y así lo declaro para "Todo se filtra", donde señaló que dar ese paso fue algo necesario y lo tomó con mucha serenidad, pues sentía que ya había cumplido un ciclo en la serie.

La actriz también habló sobre los buenos recuerdos que guarda de Charito y lo que significó para ella interpretar a este personaje tan querido por los peruanos. A pesar de ello, Mónica está muy enfocada en el futuro y en aprovechar las oportunidades que le permitan crecer profesionalmente.

"Ya me despedí de Charito, pero mi carrera continúa, lo que vendrá es el después de AFHS", comentó Mónica, dejando claro que su salida de la serie no es el fin, sino el inicio de nuevos proyectos. Aunque la decisión no fue fácil, Mónica expresó sentirse en paz y contenta con la etapa que está por venir.

Nuevas oportunidades y propuestas laborales. Mónica reveló que, apenas salió de la serie, la vida le dio la bienvenida con varias propuestas laborales.

"Ni bien dejé AFHS, recibí cuatro propuestas laborales. Mi carrera continúa, ya veremos qué dice el tiempo", dijo con entusiasmo en "Todo se filtra", demostrando que, a pesar de su descanso, las oportunidades siguen llegando.

Entre esas propuestas, Mónica no descarta explorar otros ámbitos dentro del mundo de la televisión como la conducción. Y aunque aún no ha revelado los detalles de sus futuros proyectos, dejó claro que está abierta a nuevas posibilidades.

Mónica Sánchez sobre la posibilidad de incursionar en la conducción. (Todo se filtra)

"Siempre es lindo, a mí me encanta conversar, comunicarse, pero es lindo la oportunidad de explorarse en otros registros, pero bueno eso se verá con el tiempo", señaló al ser consultada sobre si le gustaría incursionar en el mundo de la conducción. Así, la actriz mostró su disposición para probar suerte en la conducción, una faceta que podría abrirle nuevas puertas en su carrera.

¿Un futuro como conductora de TV? Mónica Sánchez no ocultó su entusiasmo por explorar nuevos campos y no descartó lanzarse a la conducción de algún programa de televisión. Su amor por la comunicación es evidente, y aunque no ha dado más detalles sobre qué tipo de programas podría conducir, sus palabras dejan abierta la puerta a nuevos retos.

Mónica Sánchez opina sobre el cameo de Peter Fajardo en AFHS

Además de hablar sobre su futuro, Mónica aprovechó para aclarar algunos temas sobre AFHS, como la participación de Peter Fajardo, productor de "Esto es Guerra", en un cameo dentro de la serie. La actriz explicó que no era un rol actoral, sino simplemente una aparición especial, como ha ocurrido en otras temporadas con distintas figuras del canal.

"No estaban actuando, estaban interpretándose... A lo largo de la serie siempre se ha invitado, ha pasado Rebeca, Johanna, han pasado las figuras del canal y nunca se les pide exigencias a nivel actoral, es lindo. Una cosa es incursionar en la actuación y otra es hacer un cameo, que es una pequeña aparición", afirmó.

Con nuevos horizontes por delante, Mónica Sánchez sigue demostrando que su talento va más allá de Charito, y sus seguidores están ansiosos por ver qué proyectos emocionantes tiene para el futuro. Así que, podríamos ver a Mónica Sánchez conduciendo un programa próximamente, ya que la actriz no ha descartado la posibilidad.