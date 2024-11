¡Se solidariza! Mónica Sánchez envía conmovedor mensaje a Marco Zunino tras ser diagnosticado con cáncer

La noticia del diagnóstico de cáncer de Marco Zunino ha conmovido a sus colegas y seguidores. Tal es el caso de su compañera Mónica Sánchez, quien al enterarse de la situación, no dudó en ofrecer su apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

En una conversación con el portal de América Noticias, Mónica compartió su reacción y envió un mensaje de aliento a Marco, destacando la importancia de la solidaridad en momentos difíciles como este. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

La noticia sorprendió a la emblemática Charito Flores, quien rápidamente expresó su apoyo hacia Zunino al enterarse de la difícil situación que enfrenta debido a su diagnóstico de cáncer de vejiga en etapa 1. La artista no escatimó en mostrar su solidaridad en un momento tan delicado.

Al enterarse del diagnóstico, Mónica Sánchez expresó: "No (no sabía), la verdad que no. ¡Ah! Mira, qué bien, a Christian (Thorsen) le ha ido increíble, voy a mandarle un mensaje a Marco (Zunino) y, desde aquí, un abrazo, Marco hermoso, no tenía idea, te voy a mandar un mensaje obviamente personal, pero desde aquí me alegro muchísimo de que tengas una pronta mejoría".