Pamela Franco arremete contra Janet Barboza y advierte: "He escuchado muchas cosas de ella"

La polémica entre Pamela Franco y Janet Barboza sigue creciendo. La cantante de cumbia no se quedó callada luego de que la conductora asegurara que ella habría perdido un hijo de Christian Cueva. Visiblemente molesta, Franco desmintió la información y le pidió pruebas a Barboza, dejando claro que no permitirá que hablen de su vida sin fundamentos.

Pamela Franco arremete contra Janet Barboza

En una entrevista para el podcast "Doble Sentido", Pamela Franco rompió su silencio sobre lo que se dijo en "El Valor de la Verdad". En el programa, Pamela López reveló que Janet Barboza le contó que Franco había perdido un hijo de Christian Cueva. Esta declaración generó gran indignación en la cumbiambera, quien negó rotundamente la información.

"No sé por qué dices tantas mentiras. Exponer algo tan delicado sin pruebas y decir 'porque me contaron' no es el valor de la verdad", dijo Franco, visiblemente molesta.

Además del supuesto embarazo perdido, Janet Barboza también habría asegurado que Cueva le compró una casa y un auto a Pamela Franco.

"La señora Janet Barboza ha dicho que (Cueva) me ha comprado una casa, que le contaron que me dio un carro, que me lo demuestre. Yo no tengo problemas con Janet Barboza, pero lo que me fastidia y me molesta es que no sé en qué te basas en decir tantas mentiras", respondió la cantante.

Pero eso no fue todo. Franco dejó entrever que, si quisiera, podría decir muchas cosas sobre la conductora, pero ha preferido mantenerse al margen.

"He vivido en la casa de Nilver Huárac y he escuchado muchas cosas de ella, pero no me atrevería a decir algo así", advirtió, sugiriendo que tiene información comprometedora.

Pamela Franco se mostró indignada porque considera que su imagen se está viendo afectada por rumores sin pruebas. Para ella, hablar de temas tan delicados en televisión sin fundamentos solo genera confusión en el público.

"Me molesta porque hay mucha gente que lo ha visto y se han quedado con eso. Por último, si lo que dices fuera verdad, me lo aguanto, pero no es así", afirmó.

La cantante dejó claro que no le incomoda que hablen de ella, pero sí le fastidia que se digan cosas sin pruebas.

Janet Barboza sobre lo que dijo Pamela López

Ante las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", Janet Barboza no se quedó en silencio y aclaró su versión de los hechos. A través de sus redes sociales, explicó que su conversación con Pamela López fue privada y que su intención nunca fue divulgar información falsa.

"No fue una charla para compartir información; ella me buscó en un momento vulnerable y, como mujer, decidí apoyarla", explicó.

Sin embargo, Janet Barboza no negó ni confirmó la versión sobre el supuesto embarazo perdido, lo que ha dejado la polémica aún más encendida. El enfrentamiento entre Pamela Franco y Janet Barboza parece estar lejos de terminar, y todo indica que seguirán saliendo más detalles en los próximos días.