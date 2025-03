Pamela Franco responde sobre la supuesta pérdida de un hijo con Cueva: "Nadie te obliga hacer nada"

En el programa de 'El Valor de la Verdad', Pamela López reveló que fue Christian Cueva quien le insinuó abortar al bebé que esperaba y lo llegó hacer. Luego, que le contaron que Pamela Franco estuvo también embarazada del 'Aladino' y decidió hablar.

Durante el programa de 'Todo se filtra', los reporteros encontraron a Pamela Franco hoy en el aeropuerto Jorge Chávez, tras llegar de un concierto en provincia. Ante ello, fue consultada si el futbolista le habría insinuado realizar un aborto en el supuesto hijo que habrían tenido juntos, pero ella lo niega.

Pamela Franco rompe su silencio

También comentó que espera que Pamela López pruebe que realmente Christian Cueva estaba con ella en Brasil mientras daba a luz. Así mismo, afirmó que ella no tendría que hablar de eso, sino el mismo 'Aladino'.

Dentro de las respuestas que dio Pamela López en 'El Valor de la Verdad', reveló que supuestamente Pamela Franco habría estado embarazada de Christian Cueva, pero lo habría perdido desconociendo las circunstancias. Esta información le habría sido dado por Janet Barboza en una conversación.

"Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido a su hijo con quien era su amante, con Pamela Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mi hijo que jamás", expresó en el programa.