Barrunto defiende Cueva tras afirmaciones de Pamela López sobre Melissa Klug: "Es imposible"

El último domingo, Pamela López reiteró nuevamente que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug y que estuvieron juntos en más de una ocasión. Ahora, su amigo Lucho Barrunto salió a defender al futbolista y cree que no es cierto lo dicho por la aún esposa del 'Aladino'.

Barrunto sale a defender a Cueva

Durante una entrevista con el programa 'Todo se filtra', el conductor Kurt Villavicencio se comunicó con Lucho Barrunto, amigo de Christian Cueva. Es donde el empresario cree que los chats no son pruebas reales y una declaración, no es la verdad.

"Incluso ha mostrado unos chats Pamela López", expresó Kurt y Barrunto dijo: "Yo no he visto los chats, solo he visto que le diga 'papeles', no lo creo, eso es imposible porque son cosas que se hablan mirando un papel, no hay pruebas verídicas, no hay nada notarial. Un dicho no es un hecho".

Luego, Metiche comenta que Pamela López revela que Christian Cueva le confesó que sí era verdad. Además, le preguntó a Barrunto si podría confirmar que el pelotero no estuvo con Klug y esto respondió.

"Desconozco totalmente y no puedo asegurar algo que no sé, pero creo que no. Yo creo que como dijo el señor Beto Ortiz 'no te olvides que todo esto es un juego' al inicio de todo y como juego se contesta, no creo que sea más que un juego (...) Cuando le preguntas, amas a Christian Cueva y dice 'no'. Me parece raro porque después de 13 años, fue con un rubí y le perdonó", expresó.

¿Qué dijo Pamela López sobre Melissa Klug?

Pamela aseguró que encontró conversaciones entre ambos en las que hablaban de su relación. Para ella, fue una de las mayores decepciones que vivió. Además de los chats, Pamela López reveló que Christian Cueva tenía encuentros secretos con Melissa Klug en Airbnb alquilados.

En el 1 diciembre de 2017, según López, él le respondió a una historia de Instagram con un sugerente: "Agárrame entonces", a lo que Klug le contestó: "Y no te suelto". Cueva le escribió, de acuerdo a lo que leyó Pamela: "Te adoro, mi amor, quiero que seas mía. Eres todo para mí, en serio", y Melissa contestó sin dudar: "Siempre". Pero eso no fue todo. Uno de los mensajes que sorprendió fue cuando Cueva le escribió a Klug: "¿Es mía esa cosita o no?", a lo que la Blanca de Chucuito respondió: "Sí".

