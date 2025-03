Macarena Vélez sobre el matrimonio de su ex Said Palao con Alejandra: "Todo lo mejor para ambos"

En los últimos días, Macarena Vélez está envuelta en una polémica tras lucirse pasada de copas en el último fin de semana, donde su nuevo saliente Juan Ichazo tuvo que cargarla. Mientras daba sus declaraciones para defenderse sobre aquella situación, también fue consultada por sus próximas nupcias de su ex Said Palao.

Macarena Vélez le desea lo mejor a su ex

Como se recuerda, Macarena Vélez y Said Palao tuvieron una relación amorosa de varios años dándolo por terminado en el 2019. Ante ello, la pareja siempre ha estado vinculados por los medios, aún después de que el chico reality ya está a poco tiempo de casarse con la empresaria Alejandra Baigorria.

Luego de estar presente en el programa de 'Amor y Fuego', Macarena fue abordada por las cámaras y fue consultada sobre el matrimonio de su expareja. Ante ello, la joven afirmó sentirse felices por ellos y les deseo lo mejor a la parejita por sus próximas nupcias.

"Que sean felices, la verdad que nada... les deseo lo mejor. Obviamente es una etapa increíble, súper hermosa, todo lo mejor para ambos", expresó.

Después, la reportera no dudó en preguntarle por la cadenita que la exchica reality seguí usando, que fue un regalo de Said Palao de hace muchos años. Ante ello, Vélez expresó que no tendría nada que ver, ya que solo es algo bonito para ella.

"Qué tiene que ver si uso la cadena o no uso", respondió y la reportera le preguntó a su saliente: "Juan hay que regarle una cadenita para que ya no use la del ex" y solo atinó a desviar lo que le preguntaron.

Sobre la boda de Alejandra y Said

Los medios de comunicación están al tanto de la gran boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según informaron, se realizaría un sábado 26 de abril de este año. La Iglesia de San Pedro en el Centro de Lima sería la elegida por la pareja y la recepción podría realizarse en el Fundo Casa Blanca. También se conoció que la sobrina de Yola Polastri, Danitza Pavlich, es la wedding planner.

La pareja se encuentra en medio de los últimos preparativos para su boda en un par de meses. Como Said Palao fue expareja de Macarena Vélez, la joven fue consultada por las próximas nupcias del chico reality y le deseo lo mejor a él, como a Alejandra Baigorria en su nueva etapa.