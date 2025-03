Juan Ichazo podría ingresar a 'EEG' junto a Macarena, según la 'Nena': "Él me dijo que quería entrar"

Johana Cubillas se comunicó con 'Amor y Fuego' para comentar que el argentino Juan Ichazo no le ha pasado la pensión completa y pide que le sea entregado. Ante ello, también reveló que hace un tiempo su expareja le informó su deseo de entrar al programa reality 'Esto Es Guerra'.

Durante 'Amor y Fuego', la 'Nena' Cubillas terminó contando que Juan Ichazo solo le ha depositado menos de 300 soles, sobre una pensión de 1 250 soles para sus dos hijos. Ante ello, terminó contando que si el argentino ingreso al mundo del espectáculo le saldría muy bien.

Luego, la 'Nena' terminó revelando que después que se separaron y antes de que saliera todo el ampay con Macarena Vélez, Ichazo le reveló que un productor se comunicó con él para que ingresara a 'EEG'. Es ahí donde la madre de sus hijos, le dice que tenga cuidado con los escándalos y que le armarían un romance para ingresar.

"Cuando él me habló de que quería entrar a 'Esto Es Guerra', me dijo que no sé quién productor le había dicho. Le dije: 'Juan si entras a EEG, es obvio que te van armar un romance de todas maneras. Si lo llegar armar por favor cuídate, no hagas escándalo porque al final todo esto va repercutir a nuestros hijos'. No sé en qué habrá quedado ahora", cuenta la joven.