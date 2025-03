¿Su verdadero 'Nachito'? Kukuli Morante 'La Gladys' sorprende al presentar su nueva pareja

La actriz Kukuli Morante, recordada por interpretar a "Gladys" en Al Fondo Hay Sitio, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años. Además, no evitó hablar sobre la posibilidad de regresar a la exitosa serie que la lanzó a la fama.

En una reciente entrevista para el programa 'Más Espectáculos', Kukuli Morante presentó por primera vez a su pareja, Arnold, un empresario que ha conquistado su corazón. La actriz, muy emocionada, expresó lo feliz que se siente en esta relación, mientras que su novio destacó cómo ella ha transformado su vida con su alegría y espontaneidad.

"Tenemos un buen tiempo juntos, me estoy acostumbrando a las luces. Al comienzo nunca pensé que esto pasaría, pero ahora me encanta porque complementa mucho lo que yo hago. Vivo en un mundo muy organizado y ella me trae alegría", comentó Arnold, demostrando la buena conexión que tienen.

Sin embargo, cuando se les preguntó sobre la posibilidad de casarse, ambos coincidieron en que, por el momento, no tienen planes de boda. Sin embargo, dejaron claro que disfrutan plenamente de su relación sin necesidad de formalizarla con un matrimonio.

Durante la conversación, la actriz también se refirió a la posibilidad de volver a interpretar a "Gladys", el entrañable personaje que conquistó a los seguidores de Al Fondo Hay Sitio. Morante no confirmó su regreso, pero dejó abierta la posibilidad, señalando que su personaje podría estar en otro país viviendo una nueva vida.

"No sé, ñaño. Yo creo que la Gladys se ha perdido y no tiene GPS, por eso no la ubican. O fácil ya está en otro país como Dubái y es una próspera empresaria... Me da mucha nostalgia recordar la serie, las giras y todo lo vivido", expresó la actriz.