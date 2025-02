¿Regresa 'La Gladys'? Kukuli Morante habla sobre la posibilidad de volver a 'Al Fondo Hay Sitio'

'Al fondo hay sitio' volvió recargado de sorpresas este 2025, ya que hicieron su reingreso icónicos personajes como Miguel Ignacio de las Casas e Isabella Maldini. Sin embargo, otro nombre que podría volver es 'La Gladys', quien fue pareja de Miguel Ignacio en la serie.

¿Qué dijo Kukuli Morante sobre volver a AFHS?

La reconocida actriz concedió una entrevista al diario Trome, en la que confesó que los productores no le han hecho ni una sola llamada para que su personaje retorne a la serie, a pesar de que los fanáticos siempre la recuerdan con cariño.

Además, dijo que siempre se entera de las novedades de Al fondo hay sitio debido a que sus seguidores la etiquetan en publicaciones relacionadas. También mencionó que Sergio Galliani le informa sobre lo que pasa ahora que ha regresado a trabajar allí.

Sin embargo, al ser consultada sobre la posibilidad de retomar su papel, La Gladys aclaró que no sería posible, ya que acaba de empezar un nuevo proyecto que le demanda demasiado tiempo.

"Estoy por empezar un nuevo proyecto y eso me quita cualquier posibilidad de regreso, por el horario. Así que lo veo difícil, casi imposible que regrese", concluyó.

El regreso de Isabella

Los seguidores de Al Fondo Hay Sitio han recibido una gran sorpresa. Karina Calmet volvió a interpretar a Isabella Picasso Maldini en la nueva temporada de la exitosa serie. Su regreso ha generado gran expectativa, especialmente porque su personaje había fallecido en la historia de manera trágica.

La última aparición de Isabella en la serie fue en 2016, cuando fue asesinada por Carmen Zapata en un acto de venganza. En aquella impactante escena, la madre de Claudia Llanos le disparó, culpando a Francesca por la muerte de su hija. Desde entonces, su personaje ha sido recordado con nostalgia por el público.

Karina Calmet no pudo ocultar su emoción ante su regreso a la serie. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió su entusiasmo con una de sus frases más icónicas: "Oh My!". Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de alegría y especulaciones sobre su participación en la nueva temporada.

Es así que, aunque los fanáticos aún recuerdan con cariño a La Gladys, su regreso a Al fondo hay sitio parece poco probable. Kukuli Morante sigue enfocada en nuevos proyectos, mientras se mantiene conectada con la serie gracias a sus seguidores y colegas del elenco.