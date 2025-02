Natalie Vértiz 'parcha' EN VIVO a Sergio Galliani y Giovanni Ciccia tras incómodas bromas: "No te pases"

Lo que parecía ser una entrevista amena terminó con un momento incómodo. Sergio Galliani y Giovanni Ciccia visitaron "Estás en Todas" para hablar sobre su trayectoria en "Al fondo hay sitio", pero sus bromas no fueron bien recibidas por Natalie Vértiz, quien terminó 'parchándolos' en vivo.

Todo comenzó cuando Natalie les preguntó sobre la gran química que tienen dentro y fuera de la serie. Al escuchar la pregunta, Sergio Galliani cambió el tema y le lanzó un reto en vivo.

"Ustedes son parte de Los Chabelos, ¿sí o no?" , mencionó Natalie. "No sé dime tú" , dijo Giovanni mientras él, Sergio y Natalie se reían. A continuación la modelo soltó un grito. "¿Bueno qué canción te gusta más (de Los Chabelos)?" , le preguntaron Sergio y Giovanni en tono desafiante. Natalie respondió riendo: "La de los Teletubbies. Oye tú te pasas Giovanni".

Ante la evidente sorpresa de la conductora, Galliani insinuó que ella no conocía su banda y que estaba preguntando solo por compromiso. Natalie intentó defenderse asegurando que sí había investigado sobre su carrera musical, pero prefirió cambiar de tema para evitar que la situación se vuelva más incómoda.

"Recién se acaba de enterar que tenemos una banda. No te pases, pues, Natalie", mencionó Sergio. "No, por favor, yo ya lo había stalkeado, justamente lo estoy preguntando y dije: 'Oh, siguen tocando'. ¿Una cancioncita quieren cantar?", señaló Natalie.