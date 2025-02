Natalie Vértiz sufre inesperado accidente tras asistir a desfile en Nueva York: "No todo es color de rosa"

La modelo y presentadora Natalie Vértiz vivió una noche de ensueño en la Semana de la Moda de Nueva York, donde fue una de las invitadas al desfile del reconocido diseñador Michael Kors. Sin embargo, lo que parecía una velada perfecta terminó con un inesperado accidente en su hotel, dejando a la ex Miss Perú con un rasguño en la pierna.

A través de sus redes sociales, la conductora de "Estás en todas", Natalie Vértiz, compartió su emoción por haber sido parte de este importante evento de la moda y reveló detalles sobre la colección que vio en primera fila.

En el mismo video contó lo impresionada que quedó con los diseños y los famosos que estuvieron presentes en la exclusiva pasarela.

"Amores, ya llegué del desfile. Ha sido una colección maravillosa, monocromática, vi muchos looks grises, morados, sastres. Estaba espectacular y tenía al frente mío a Uma Thurman, casi me muero. Había invitados de lujo. Les juro que me encantó", relató entusiasmada.