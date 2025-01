Giovanni Ciccia cuenta cómo se enteró del regreso de Nachito a AFHS: "Pensé que nunca iba a pasar"

Los actores de "Al fondo hay sitio" (AFHS) fueron entrevistados por las cámaras de "Más Espectáculos" para hablar sobre la nueva temporada de la serie.

Giovanni Ciccia, Sergio Galliani, Yvonne Frayssinet y Erick Elera dieron algunos detalles sobre lo que se viene en la ficción, pero la noticia que más sorprendió a los seguidores fue el regreso de Miguel Ignacio de las Casas, el recordado Nachito, interpretado por Sergio Galliani.

Sergio Galliani, quien vuelve a su icónico personaje como Miguel Ignacio de las Casas, también adelantó lo que se viene en la historia.

"Yo he estado grabando algunas promociones y con muchas ganas y energía para hacerle la vida imposible a estos tres" , dijo refiriéndose a Francesca (Yvonne Frayssinet), Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) y Joel Gonzales (Erick Elera) .

Por su parte, Giovanni Ciccia, el temido Diego Montalbán, confesó que el regreso de Nachito lo tomó por sorpresa, aunque ya se venía hablando del tema.

"Fantástico. En verdad yo ya venía coqueteando con la idea. Hemos hablado sí, sobre que él venga. Nos parecía bravazo, pero se iba alejando. Y de pronto... ¡Sorpresa! Sergio me llamó y me dijo: 'Oye, ya firmé en América'. ¡Qué! Pensaba que nunca iba a pasar" , contó emocionado Giovanni, quien junto a Sergio y otros músicos, tiene una banda llamada Chabelos.

La incógnita ahora es qué ha pasado con Miguel Ignacio de las Casas durante todo este tiempo. El mismo actor reveló que no tiene idea.

Sobre eso, el mismo Sergio Galliani comentó: "Es también una incógnita para mí. No sabemos de dónde viene".

Cuando le preguntaron a Yvonne Frayssinet, quien da vida a Francesca Maldini, sobre la vuelta de Nachito a la serie, la actriz se mostró entusiasmada.

"Me encantó la idea. Claro que sí. ¡Bienvenido, Sergio!", expresó con emoción. Sin embargo, Sergio Galliani, fiel a su estilo bromista, no dejó pasar la oportunidad para hacer una imitación de su compañera y comentó entre risas: "Dice: 'Me encantó la idea'. Sí, sí, sí. Gracias, gracias". Su reacción desató las carcajadas en el set.