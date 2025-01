Nataniel Sánchez sobre la posibilidad de regresar a 'AFHS' como Sergio Galliani: "¿Quién sabe?"

La serie 'Al fondo hay sitio' ha logrado conquistar el corazón de miles de televidentes en todo el Perú. En el último capítulo de 2024, mostraron que el popular actor Sergio Galliani que interpreta a 'Miguel Ignacio de Las Casas', regresa por todo lo alto. Ante ello, Nataniel Sánchez respondió si también volvería.

Como se recuerda, la querida actriz Nataniel Sánchez es recordada por interpretar a 'Fernanda' en la serie de Al Fondo Hay Sitio. Tras el regreso de Sergio Galliani a la serie, sus seguidores le preguntaron a la bailarina si estaría pensando en regresar en este 2025 o en algún momento. Su respuesta dejó mucha intriga.

"¿Quién sabe? Algún día puede significar de los próximos años, de la vida o de los meses. Fuera de broma, en este momento enero de 2025, no está en mis planes volver a 'Al Fondo Hay Sitio'. No tengo pensado volver ahora, primero me quiero curar la gripe", cuenta.