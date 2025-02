César BK cuenta sus próximas colaboraciones y proyectos musicales ¿Se convertirá en streamer?

El artista César BK se ha convertido en uno de los cantantes peruanos sobresalientes a nivel internacional con su música propia. Hace poco estuvo en Estados Unidos y en una entrevista estuvo contando todo lo que viene preparando.

Durante el programa de Ricardo Rondón, César BK estuvo de invitado especial donde comenta que siempre se siente agradecido por el apoyo que ha recibido de sus seguidores en Perú, que lo impulsaron a sonar a nivel internacional.

"Yo siempre voy a estar agradecido hasta el último a mi gente del Perú, quienes me pusieron en el mapa (...) Fueron muchos intentos, pero 'hoy te voy a olvidar' es la canción que me posiciona bastante bien, un tema que se hizo numero 1 en Perú, nos volvimos tendencias, top 10 en Bolivia y Ecuador, me abrió las puertas", expresó.