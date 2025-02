¡OHH MYYY! Karina Calmet vuelve con su personaje Isabella a 'Al Fondo Hay Sitio 2025'

Los seguidores de Al Fondo Hay Sitio han recibido una gran sorpresa. Karina Calmet volverá a interpretar a Isabella Picasso Maldini en la nueva temporada de la exitosa serie. Su regreso ha generado gran expectativa, especialmente porque su personaje había fallecido en la historia de manera trágica.

¿Cómo se reveló el regreso de Karina Calmet?

En un avance exclusivo presentado en Más Espectáculos, se mostró a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) despertando y viendo a su hija Isabella frente a ella. Este misterioso encuentro ha dejado a los fanáticos con dudas sobre si se trata de un sueño o si realmente Isabella ha regresado de alguna manera inesperada.

La última aparición de Isabella en la serie fue en 2016, cuando fue asesinada por Carmen Zapata en un acto de venganza. En aquella impactante escena, la madre de Claudia Llanos le disparó, culpando a Francesca por la muerte de su hija. Desde entonces, su personaje ha sido recordado con nostalgia por el público.

La reacción de Karina

Karina Calmet no pudo ocultar su emoción ante su regreso a la serie. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió su entusiasmo con una de sus frases más icónicas: "Oh My!". Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de alegría y especulaciones sobre su participación en la nueva temporada.

El estreno de la décima segunda temporada de Al Fondo Hay Sitio está programado para el lunes 17 de febrero, inmediatamente después de Esto es Guerra: Los Reclutas. Con la vuelta de Isabella, la serie promete mantener a la audiencia enganchada con nuevas sorpresas y emocionantes giros inesperados.

'AFHS' en China

La exitosa serie "Al fondo hay sitio" sigue sorprendiendo a sus seguidores, y esta vez lo hace con una gran novedad: actores chinos formarán parte del elenco en su temporada número 12.

Con escenas grabadas en Shanghái, China, la producción peruana no solo mostrará imponentes paisajes asiáticos, sino que también contará con la participación de artistas del país, en lo que promete ser una de las entregas más innovadoras de la serie.

Además de los icónicos personajes peruanos, la nueva temporada de "Al fondo hay sitio" incorporará actores chinos en la trama, así lo reveló el medio chino CGTN en Español. Hou Jiaqi, reportera del Grupo de Medios de China (CMG), quien también hace una actuación en la serie, expresó su felicidad por ser parte del proyecto.

De esta manera, el regreso de Isabella Picasso Maldini ha generado gran expectativa entre los seguidores de Al Fondo Hay Sitio. La incógnita sobre si su aparición es real o un sueño mantiene a la audiencia en suspenso, a la espera de nuevas revelaciones en la serie.