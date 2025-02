¿Magdyel Ugaz deja AFHS? Se filtran detalles de la posible salida de la Teresita

Magdyel Ugaz, la talentosa actriz detrás del entrañable personaje de Teresita González en "Al fondo hay sitio", podría estar preparando su despedida de la popular serie de América Televisión. Fuentes cercanas a la actriz habrían indicado cuándo ella estaría considerando retirarse del show.

De esta manera, seguiría los pasos de su amiga Mónica Sánchez, quien recientemente dejó la producción tras varios años en la serie. La posible salida de Magdyel ha sorprendido a los seguidores, pues su personaje es uno de los más queridos por el público.

Según información de El Trome, fuentes cercanas de la actriz informaron que solo grabará capítulos hasta abril del 2025, ya que se siente agotada y desea tomarse un descanso.

Mientras tanto, el elenco sigue trabajando en una temporada que promete muchas sorpresas. De hecho, Erick Elera, quien da vida a Joel González, anunció que este lunes 5 de febrero viajará a China junto a Jorge Guerra (Jimmy) y Karime Scander (Alessia) para grabar escenas de la nueva temporada en las ciudades de Shanghái, Beijing, Fuzhou y Dongguan.

Además de su posible despedida de Al fondo hay sitio, Magdyel Ugaz sorprendió al hablar sobre un tema muy personal: su deseo de ser madre.

En una reciente entrevista en un podcast, la actriz confesó que, aunque nunca había hablado abiertamente sobre la maternidad, siente que ha llegado el momento de tomar una decisión.

"En cuanto a la maternidad, no he verbalizado tan claramente que quiera ser mamá, no porque no lo quiera, sino porque siento que en mi vida he corrido tanto, he vivido corriendo tanto, que nunca me di el espacio para preguntármelo", reveló.