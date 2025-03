Macarena Vélez revela que fue víctima de abuso y cómo enfrentó la falta de apoyo de sus padres

En un emotivo episodio de "El Valor de la Verdad", la influencer Macarena Vélez compartió cómo víctima de abuso sexual. A los 14 años, sufrió un ataque por parte del padre de una amiga, un hecho que la marcó profundamente y que nunca llegó a denunciar formalmente.

Durante la transmisión, que se emitió el 23 de marzo, Vélez se mostró vulnerable al recordar cómo este trauma afectó su vida. La joven confesó que, tras el abuso, se sintió culpable y cuestionó su propia responsabilidad en lo sucedido, un sentimiento que muchas víctimas enfrentan al lidiar con experiencias traumáticas.

La madre de Macarena, Milagros Montoya, también participó en la conversación, revelando cómo la cercanía con el agresor influyó en su reacción y en la falta de apoyo que su hija recibió en ese momento crítico.

Macarena Vélez revela que fue víctima de abuso a sus 14 años

Macarena Vélez relató en "El Valor de la Verdad" que el abuso ocurrió durante una noche en la casa de playa de su amiga, cuando sufrió un cuadro de insolación. En ese estado vulnerable, el padre de su amiga aprovechó la situación para cometer el abuso.

"No pude moverme, no hice nada, me quedé callada", confesó la influencer, reflejando la impotencia que sintió en ese momento.

La joven expresó que, tras el episodio, quedó sumida en la confusión y la angustia, sin comprender del todo lo que había sucedido.

"Me sentí extraña, no entendía por qué no pude defenderme", comentó, evidenciando el impacto emocional que el abuso tuvo en su vida.

La falta de apoyo familiar y el silencio que pesa

Macarena Vélez compartió que, en aquel momento, su padre se encontraba en el extranjero, lo que la llevó a contarle una versión diferente de los hechos.

"Conté una versión más tranquila porque no quería que ellos sufrieran como yo estaba sufriendo", explicó, intentando proteger a su familia del dolor que ella misma atravesaba. Esta decisión, sin embargo, contribuyó a que no se presentara una denuncia formal.

Milagros Montoya, madre de Macarena, confesó que no quiso hacer un escándalo debido a que su pareja era amigo del agresor.

"Me dijo que le habían tocado... Hablé con esta persona y su esposa", comentó, revelando la complejidad de la situación familiar que complicó aún más el sufrimiento de su hija.

Durante la entrevista, la influencer expresó su dolor por la falta de apoyo de su madre, quien, influenciada por su pareja, no reaccionó como ella esperaba.

"Me quedé bastante asustada y rara porque no entendía por qué no me podía defender en ese momento", relató entre lágrimas, evidenciando la soledad que sintió tras el abuso.

Milagros Montoya, visiblemente afectada, compartió su perspectiva sobre la situación. Su hija dijo que la habían tocado, pero no dio detalles. Para ello eso fue espantoso. Confesó que sintió que no hizo lo suficiente, que le hubiera gustando hacer más, evidenciando el dolor de no haber podido proteger a su hija como hubiera querido.

Macarena, por su parte, reflexionó sobre la cultura y los valores familiares que la llevaron a sentirse culpable. Mencionó que la esposa del agresor intentó culparla por lo sucedido, porque tenía puesto un bikini.

Macarena Vélez sufrió de abuso en su adolescencia, donde sintió la falta de apoyo de sus padres. Esta situación la contó a nivel nacional como parte de su participación en "El Valor de la Verdad", un delicado episodio que expone la realidad que sufrió. La empatía y la comprensión son fundamentales para ayudar a sanar las heridas del pasado.