Lucecita Ceballos deja claro cómo vive el amor: "No voy con medias tintas en mi vida"

La actriz y modelo Lucecita Ceballos dejó en claro cómo vive el amor en una reciente entrevista en "El Súper Show de la Karibeña". Durante su charla con ChiquiWilo, la artista habló sobre su manera de ver las relaciones y lo importante que es celebrar el amor todos los días.

Febrero es el mes del amor y la amistad, pero para Lucecita Ceballos el amor no debe celebrarse solo en San Valentín. La modelo explicó que no espera una fecha especial para demostrar cariño.

"Me gusta hacer preparativos... Hay tantos días para celebrar. El amor es de siempre, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Esperan que sea 14 para recordar... que está tan linda, tan bella. Ese floro tiene que ser de todos los días" , afirmó con total seguridad.

Además, resaltó que el amor es un sentimiento puro y sincero, por lo que recomendó que regalen más sinceridad y menos detalles materiales.

Durante la conversación, Lucecita fue clara al hablar sobre cómo es en el amor. No le gustan las dudas ni las relaciones sin compromiso.

"Yo soy bien directa... Yo no voy con medias tintas, es sí o es no. No hay ambigüedades en mi vida", afirmó.