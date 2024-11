Lucecita Ceballos se siente orgullosa de su figura a los 47 años: "Me cuido mucho"

Lucecita Ceballos, la conocida actriz y exreina de belleza, se ha mostrado más que orgullosa de su cuerpo a sus 47 años, demostrando que la clave para mantenerse en forma y saludable es una vida sana y equilibrada. A pesar de las tendencias en la farándula, la actriz se ha mantenido fiel a su estilo de vida saludable, destacando la importancia de una buena alimentación y ejercicio.

Con una actitud positiva y llena de energía, Lucecita no tiene miedo de presumir su físico a los 47 años. La actriz confesó sentirse muy bien con su cuerpo y mencionó que a punto de llegar a los 50, su mejor aliada ha sido la disciplina en su rutina diaria.

"Me faltan tres añitos para llegar a los 50 años y estoy orgullosa de cómo me mantengo físicamente. Tengo 47 años bien puestos porque me cuido mucho en mi alimentación y en mis hábitos", dijo Lucecita con orgullo, reflejando su dedicación al cuidado de su salud y su bienestar físico.