Lucecita Ceballos se confiesa tras revelar que sufrió de hostigamiento sexual: "Me sentí impotente"

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', la presentadora de televisión Lucecita Ceballos, reveló que sufrió de hostigamiento sexual cuando apenas ingresaba al mundo artístico. En ese sentido, la recordada actriz enfatizó cómo se sintió durante esta difícil etapa en su vida.

Además, recibió el respaldo de las conductoras del programa magazine, quienes levantaron su voz de protesta frente a este tema, el cual muchas mujeres sufren diariamente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucecita Ceballos revela que sufrió hostigamiento sexual

La popular actriz Lucecita Ceballos fue la invitada de la más reciente edición de 'América Hoy'. Tras ello, durante una conversación con las conductoras del programa, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Honra, Lucecita sorprendió tras confesar que sufrió de hostigamiento sexual cuando apenas ingresaba al mundo artístico.

@americahoytv ¡BASTA! Lucecita nos contó la desagradable experiencia que vivió, así que recuerda que el hostigamiento sexual es un delito y debe de ser denunciado ☝️ #AméricaHoy ♬ sonido original - América Hoy

"Sí he pasado por ello, lamentablemente yo estaba muy joven. Tal vez para algunos esto no sea pretexto. Y como lo dije al principio 'no hay que quedarse callada'. Pasan los años y uno se va quedando con eso. Por qué no lo dije, por qué no lo conversé", empezó diciendo la popular Lucecita.

"En ese entonces, no era conocida en los medios. Recién comenzaba, tenía 25 años. Y sí tuve un hostigamiento. Por ejemplo, yo me estaba arreglando y entraba el jefe al camerino a ver si uno se estaba cambiando, mirando, tratando de descubrir cuando uno se estaba vistiendo (...) Me sentí impotente, recién comenzaba. Ese dicho de 'tiene que pagar derecho de piso'", acotó la actriz.

Sin embargo, Lucecita Ceballos decidió no revelar quién fue su 'acosador' ni en dónde había sucedido este hecho afirmando que ya no venía al caso.

¿Qué pasó con Rony Ríos?

Lucecita Ceballos compartió detalles sobre su separación de Rony Ríos, con quien estuvo casada durante 29 años. La actriz, conocida por su papel en 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS), aclaró que la ruptura no fue causada por una infidelidad y que, aunque llevan cinco meses separados, ambos acordaron tomarse un tiempo para extrañarse mutuamente.

"Como muchos saben, yo no busco ser noticia por este tipo de notas, jamás me ha gustado exponer mi vida privada y me cuesta hablar de esto porque he sido una de las que critica esto y que ha dicho 'pero por qué tienen que salir a hablar algo que se puede resolver dentro de casa'", dijo la popular Lucecita.