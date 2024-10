¿Ya son pinkys? Shirley Arica revela que Pamela López se disculpó tras vincularla con Christian Cueva

Shirley Arica y Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se encontraron accidentalmente en una discoteca el pasado 14 de septiembre. En una reciente entrevista con 'América Espectáculos', Arica contó que López se acercó de manera amigable y le ofreció disculpas por los malentendidos que habían tenido en el pasado entorno a 'Aladino'.

En ese sentido, la popular 'chica realidad' reveló detalles sobre su encuentro con la aún esposa del futbolista de Cienciano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La modelo Shirley Arica comentó detalladamente sobre su encuentro con Pamela López, esposa de Christian Cueva, el pasado 14 de septiembre. Según explicó, fue una reunión casual, pero les permitió aclarar los malentendidos que habían tenido.

"Me encuentro con Pamela en la discoteca, ella se acercó, muy buena onda ¿no? Me ofreció disculpas y le dije que sí, que no había nada. Que yo nunca había tenido nada con su marido", relató Shirley Arica, aclarando que la conversación fue amigable y sin rencores.