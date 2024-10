Pamela Franco lanza picante comentario a Christian Cueva en su concierto: "No froten la lámpara"

La cantante de cumbia Pamela Franco ofreció un concierto en Machu Picchu, en Cusco, y durante su presentación se tomó un momento para hacer algunas bromas. Cuando el público comenzó a gritar "Cueva, Cueva", la cantante mantuvo su expresión risueña y continuó con la diversión, ya que se animó a bromear.

En ese sentido, mandó un picante comentario sobre la posible presencia de Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco lanza picante comentario a Christian Cueva

Durante la más reciente presentación de Pamela Franco en Cusco, la cantante de cumbia no dudó en bromear con el tema de Christian Cueva, ya que el público no dejaba de corear el nombre de 'aladino' durante el show. En ese sentido, la cumbiambera ya no se incomoda cuando le mencionan al futbolista de Cienciano.

"Por favor, no invoquen porque se puede aparecer, no dicen que frotan la lámpara y aparece... y se arma. Me desconcentran muchachos", se le escucha decir.

Recordemos que se especuló sobre un posible encuentro entre la cumbiambera y Christian Cueva en Cusco, ya que ambos estuvieron en la misma ciudad recientemente. 'Aladino' se encontraba en una firma de autógrafos mientras Pamela Franco llegaba para su concierto.

Cabe resaltar que en otra oportunidad, Pamela Franco se pronunció en América Espectáculos sobre su presunta relación con Cueva y afirmó que no colocará títulos a nadie. Esto sucedió luego de que se filtrara una imagen de la cumbiambera y el futbolista besándose en una discoteca.

Pamela Franco y Christian Cueva coinciden en Cusco

De acuerdo con el programa 'Amor y Fuego', una de las bailarinas de la orquesta de Pamela Franco publicó en sus redes sociales que se estaban hospedando en el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. Esto llevó a los conductores a investigar más a fondo y descubrieron los nombres de ambos en la lista de huéspedes del hotel.

Asimismo, el futbolista Alfredo Ramua, del Cienciano, también estaba registrado en el lugar, ya que había viajado a Machu Picchu para realizar una firma de autógrafos.

Al parecer, el popular 'Aladino' le había mencionado a Pamela que se hospedaría en ese hotel, lo que la llevó a decidir quedarse allí con su grupo. Pamela llegó a Cusco para presentarse en el Estadio José Nouchi Portillo, donde ofreció un espectáculo el 30 de septiembre.

Durante el evento, Pamela hizo una aparición especial al invitar a una fanática al escenario para que cantara con ella. Al finalizar, la mujer comentó a "Amor y Fuego" que Cueva también estuvo presente, aunque detrás del escenario. Esta declaración avivó aún más los rumores sobre un posible romance entre ambos.