Ricardo Gareca desliza la posibilidad de volver a dirigir a la selección peruana: "Me sentí tan a gusto"

Ricardo Gareca es un entrenador argentino que ha cautivado a millones de peruanos cuando fue el DT de la selección peruana y la llevó a estar en su mejor momento en los últimos años. Ahora, se sinceró en una entrevista y reveló si aceptaría regresar al Perú.

En una entrevista realizada por Franco Lostaunau en su programa digital 'Bajo presión', tuvo de invitado especial al entrenador Ricardo Gareca. El argentino habló de su paso por la selección peruana y se sinceró ante la posibilidad de volver a dirigir al Perú.

"Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la 'U', un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú", expresó.