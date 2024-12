Sasha Kapsunov propuso matrimonio a su novia después de 13 años: "Ya me habían perdido la fe"

Aunque hay varias parejas que han anunciado el fin de su relación antes de que acabe el año 2024, también hay otras que celebran bellas noticias. El querido actor Sasha Kapsunov anunció en sus redes sociales que se casará con su pareja Jocy.

Como se recuerda, el actor Sasha Kapsunov es recordado por participar en la serie 'América Kids' donde ganó gran fama cuando era un adolescente. Tras estar varios años un poco alejado de las pantallas nacionales, volvió para participar en las series 'De vuelta al barrio' y 'Al fondo hay sitio'.

Muchos seguidores se alegraron tener de regreso al actor peruano y ahora, el comunicador dio una gran noticia en sus redes sociales. Sasha compartió algunas fotografías donde reveló que después de 13 años de relación, le pidió la mano de su pareja en matrimonio y ella aceptó.

En un video se puede ver como Sasha Kapsunov tenía todo planeado, ya que pretendía grabar un video publicitario para un centro canino, pero la sorprendió. En el lugar estaba presente su hija de ambos, quien presenció todo el mágico momento.

"Y me dijo que si... Un 30 de diciembre nos conocimos, hace 13 años. Hoy cerramos una etapa y comenzamos una nueva aventura. (Si, me demoré 13 años y algunos ya me habían perdido la fe) SE VIENE EL MATRI!!!", expresó en sus redes sociales.