Pescador que sobrevivió 95 días en altamar se reencontró con su familia: "Comí un pájaro para vivir"

El pescador peruano Máximo Napa Castro de 61 años pasó 95 días en altamar que salió de Ica y fue encontrado unas 680 millas de la costa de Ecuador. Ahora, ya se encuentra en Perú donde tuvo un reencuentro conmovedor con su hermano en Piura.

Máximo Napa Castro es un peruano que se dedica a la pesca de huevera de pez volador y normalmente se encuentra en el mar durante un mes implementado de gasolina, gas para cocinar, provisiones, etc. Su salida fue el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Juan de Marcona en la región de Ica, pero desde el 18 de ese mes, se desconocía su paradero.

Sus familiares no perdieron la esperanza y desde entonces pidieron apoyo de las autoridades para encontrar al señor de 61 años. Es así como el pasado miércoles 12 de marzo fue encontrado por una embarcación pesquera ecuatoriana en un estado crítico, ya que había pasado 15 días sin acceso a agua potable, ni alimentos.

Esta madrugada llegó a Piura con el apoyo de las autoridades y tuvo un emotivo reencuentro con su hermano, quienes se quebraron al verse nuevamente. Ambos se dieron un fuerte abrazo, donde el señor Máximo Napa cuenta lo que tuvo que hacer para sobrevivir más de 90 días en el mar.

Durante las declaraciones del señor Máximo Napa Castro de 61 años, reveló que después de los primeros 30 días en altamar ya no tenía que comer. Fue entonces que empezó a comer las cucarachas que se encontraban en su bote, para luego comer pescados que saltaban a su embarcación, así como pájaros y una tortuga.

"Al mes nomás me quedé sin nada, pensé que todo se acabó para mí. He comido pájaros, tortugas para vivir, hasta cucarachas. No sé qué ave, pero me lo comí. Metía la mano (al mar) y la tortuga se pegaba a mi mano, le corté la yugular y me tomaba su sangre. Las cucarachas en mi bote, me las comía. no quería morir. Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre", expresó.