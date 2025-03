Alejandra Baigorria enseña la invitación de su boda con Said Palao: ¿Cuándo es la fecha?

La empresaria y exchica reality, Alejandra Baigorria, continúa ultimando los detalles de su esperado matrimonio con Said Palao. En medio de la controversia generada por las declaraciones de Macarena Vélez, Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes inéditas sobre loas invitaciones de su boda y otros detalles.

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria publicó un video donde mostró el proceso de selección del terno para su padre, Sergio Baigorria, y su hermano menor. La modelo y empresaria expresó su entusiasmo por organizar cada detalle personalmente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación de sus invitaciones de boda. En el clip, se observa que los partes tienen un diseño elegante en tonos verdes con detalles dorados. Aunque la fecha exacta del matrimonio fue cubierta intencionalmente, algunos seguidores especulan que la boda podría realizarse el sábado 26 de abril o julio.

"Está lindo, ¿no?", expresó Alejandra al mostrar la invitación a Said, quien no dudó en elogiar el diseño. "Lindo no, está hermoso", respondió el deportista. Cuando su padre intentó mostrar más detalles, la empresaria rápidamente le pidió que cubriera la fecha para mantener el misterio.