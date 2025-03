Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por asistir a la marcha: "Yo me arriesgué"

Alejandra Baigorria no se dejó callar y respondió con todo a las críticas que recibió por haber participado en la marcha a favor de la seguridad. La empresaria y figura de la farándula, que decidió unirse a la protesta sin contar con seguridad ni carro, arremetió contra los que cuestionaron su actitud y dejó un mensaje claro: ella está dispuesta a arriesgarse por lo que cree.

Con una actitud desafiante, Alejandra Baigorria no dudó en responder a los comentarios negativos que recibió durante un live que hacía mientras estaba por el Centro de Lima en la marcha contra la inseguridad.

"Y tú, Santiago, métete la lengua por donde mejor te quepa" , dijo, mostrando su enojo ante los que no comprendían su decisión de marchar. "Yo estoy acá caminando sin seguridad, sin carro, sin nada, sudando la gota gorda para pedir que no te maten a ti también, huev*n" , añadió Alejandra, dejando en claro que estaba dispuesta a arriesgar su seguridad por una causa que considera importante.

Con este fuerte mensaje, Alejandra defendió su derecho a estar en la marcha y dejó claro que, a diferencia de quienes la critican, ella no se esconde detrás de una cámara, sino que enfrenta los riesgos de la protesta con valentía.

"La gente bien idiot4, de verdad, ignorante. Claro, detrás de la cámara se hacen los valientes. Ven acá tú también. Marcha y arriésgate, pues yo también me he arriesgado acá a la bomba lacrimógena, a que me empujen, a que me roben, a que todo", expresó, mostrando su enfado ante los que la juzgan sin entender su posición.