Los 5 de Oro se pronunció sobre su presencia en la marcha: "Seguiremos haciendo escuchar nuestra voz"

En medio de una gran ola de criminalidad que viene azotando a miles de peruanos, el último viernes 21 de marzo se llevó a cabo la marcha contra la inseguridad. Ante ello, muchos artistas han salido a protestar incluidos los integrantes de Los 5 de Oro.

En una comunicación hoy 22 de marzo con Exitosa, el vocalista Jesús Sartori de Los 5 de Oro se pronunció sobre la manifestación que hubo el día viernes 21 donde ellos estuvieron presentes. Afirman que fueron a pedir acciones efectivas de las autoridades ante la criminalidad.

Así mismo, comenta que la agrupación de cumbia seguirá de pie haciendo escuchar su voz de protesta ya que ellos también ha sido víctimas de extorsión al igual que miles de peruanos. Ante esto, también estarían en la próxima movilización del viernes 28 de marzo.

Además, el integrante de cumbia también reveló que han sido afectados por la delincuencia, ya que fueron extorsionados en más de una ocasión antes y durante una presentación. Incluso, han tenido que contratar seguridad privada para poder mantener a salvo sus vidas.

" Nosotros nos hemos visto afectados por este tipo de actos y pues en ocasiones, no hemos llegado a presentaciones o no hemos terminado conciertos. Claro que sí (amenazas de muerte) Es complicado, a veces tienes que mirar porque no sabes de donde va a salir algo. Nosotros salimos a trabajar de madrugada, no sabes si vas a regresar", añadió.