Shirley Arica revela la complicada relación que lleva con su padre: "Me dejó plantada en mis 15 años"

La modelo Shirley Arica compartió detalles sobre su complicada relación con su padre en la reciente edición de 'El Valor de la Verdad'. En la entrevista, reveló que su infancia estuvo marcada por el abandono paterno, lo que dejó una huella profunda en su vida personal y emocional.

Shirley contó que su padre la dejó cuando tenía aproximadamente ocho años, dejando a su madre a cargo de su crianza. Durante años, su padre estuvo ausente y no mostró interés en su bienestar. Esta falta de apoyo afectó su infancia y la hizo sentir el vacío de su figura paterna.

"Mi papá no se aportó muy bien conmigo, que digamos. Y yo no entiendo cómo una persona puede abandonar así, de la nada, a su hija. ¿Me entiendes? De que no se preocupó por mí muchísimo tiempo. Dejó a mi mamá su suerte. Obviamente, mi mamá fue quien me sacó a mí adelante", confesó.