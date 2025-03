Shirley Arica confiesa que tuvo 'remember' con Diego Chávarri: "Se me cayó la poca fe"

El programa de confesiones 'El valor de la verdad' regresó a la pantalla con una nueva invitada: Shirley Arica. La modelo no dudó en contar detalles de su vida personal y sorprendió al revelar que tuvo un "remember" con su expareja, Diego Chávarri. Sus declaraciones generaron revuelo y dejaron a muchos impactados.

Shirley Arica confirma que tuvo un "remember" con Diego Chávarri

Durante su participación en el programa, Shirley Arica reveló que tuvo encuentros con su expareja Diego Chávarri después de haber terminado su relación. La modelo confesó que estos acercamientos ocurrieron en varias ocasiones y que, en un principio, todo fue positivo.

"Hace poco tuvimos un remember... Todo bonito al primer remember, pero el segundo... él es medio ególatra y medio patán a veces", comentó Arica en el programa.

Sin embargo, también narró que hubo una situación que cambió su percepción sobre Chávarri. Según Shirley, en una reunión, ella se quedó en la casa del exfutbolista y, tras un altercado, su opinión sobre él se vio afectada.

"En una reunión, yo me quedé en la casa de Diego. Estaba muerta de sueño y me dijo 'te tienes que ir'. Para mí, en ese momento se me cayó la poca fe que tenía en que había cambiado. Por más que tengamos algo, esperaba un poco de consideración", explicó la modelo.

Shirley Arica relata incidente con Diego Chávarri en una discoteca

Las revelaciones de Shirley Arica no se quedaron solo en los remembers con Diego Chávarri. La modelo también contó que, recientemente, el exchico reality la retiró de un box en una discoteca.

"Me encuentro con un amigo y me dice: 'vamos a mi box'. Yo no sabía que él estaba ahí... Me fui nomás. Ya he cambiado, antes le hubiera tirado un vaso en la cabeza", confesó Shirley.

Además, reveló que Chávarri pensaba que su molestia se debía a que él había tenido algo con su amiga Gabriela Herrera, quien también estaba en el set. Sin embargo, tanto Shirley como Gabriela desmintieron esa versión.

"Me lo encontré en una discoteca y un amigo en común me puso enfrente para que lo saludara. Le dije que no tengo nada que hablar con él, menos lo voy a saludar porque me había botado de su casa. Mi amigo no sabía nada y me comentó que Diego pensaba que yo estaba molesta porque había estado con Gabriela", contó Shirley. Ante esto, Gabriela Herrera intervino y aclaró la situación: "Con Diego nada que ver, somos amigos y hemos trabajado juntos".

La participación de Shirley Arica en "El valor de la verdad" no solo revivió episodios de su vida sentimental, sino que dejó al descubierto situaciones que, hasta el momento, eran desconocidas para muchos. Sus declaraciones causaron revuelo en redes sociales y abrieron una nueva polémica sobre su vínculo con Diego Chavarri.