Shirley Arica se quiebra al hablar sobre el abandono de su padre en 'EVDLV': "Me hirió"

La artista Shirley Arica siempre ha estado en vuelta en polémica en la farándula peruana y al parecer, tiene varios secretos que revelar en el programa de 'El Valor de la Verdad'. En un nuevo avance, la joven se mostró muy sensible tras recordar el abandono de su padre.

Como ya se conoce, Shirley Arica será la segunda invitada en el programa de Beto Ortiz en 'El Valor de la Verdad'. Después del primer éxito, el público se encuentra ansioso por saber lo que la chica revelará no solo de su vida, sino de las reuniones que tuvo con reconocidos futbolistas de la selección peruana.

En un nuevo avance del programa que se emitirá este domingo 16 de marzo, se puede ver a la artista muy conmovida hasta las lágrimas. La razón se trataría de los recuerdos que destaparon tras el abandono de su padre y cómo le ha marcado esa separación en su vida desde que era muy pequeña. Incluso, revela algunas palabras que le dijo su progenitor en aquel entonces.

"¿Cómo es tu relación con tu papá ahora, te busca?", le preguntó el conductor y Shirley respondió: "No (...) 'para ti tu padre está muerto', me dijo. Me hirió ¿Me entiendes?, si alguien te ama no te va herir de esa forma, menos si es tu padre ¿no?".