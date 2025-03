Bromean a Milett Figueroa sobre la edad de Marcelo Tinelli en programa en vivo: "Adulto mayor"

Desde hace más de un año y medio, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han anunciado su relación amorosa a todo el público a nivel internacional. Aunque la diferencia de edad no les incomoda, hoy en el programa de la mañana bromearon a la modelo peruana con los años que tendría su novio argentino.

En el programa de 'América Hoy', llegó un psicóloga para hablar sobre las posturas de dormir de las parejas y qué significados tendría esto. Ante ello, Milett revela que en su caso ella se aleja para dormir porque necesita su espacio, en cambio su pareja no. Después, la especialista se dirigió a Marcelo Tinelli como una persona adulto mayor, que causó conmoción en el set.

"Él normal, pero yo necesito como darme la vuelta para sentir que estoy durmiendo sola", expresó y la psicóloga dijo: "Claro, muchas parejas mayores verán, disculpen... adultos mayores, habrán visto a un abuelito o abuelita que duermen incluso en dormitorios separados, porque hay ronquidos y el sueño es fundamental (Janet pregunta si Marcelo ronca y Milett lo niega) bueno, no estoy hablando de Marcelo". Finalmente, Milett dice: "Yo soy la que me apartó no sé por qué, yo soy la recariñosa. Me gusta estirar las piernas y los brazos, me gusta alejarme a mí".