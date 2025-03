Tilsa Lozano se incomoda con mensaje que Laura Spoya dijo en vivo: "Ilusiónate con quien no tenga esposa"

Desde este pasado lunes se estrenó el programa conducido por Laura Spoya, Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy de Juanjuí. Mientras conversaban sobre las amantes de futbolistas, a la ex Miss Perú soltó un mensaje que cayó como indirecta a la 'vengadora'.

En el último programa de 'La Noche Habla', los conductores estuvieron conversando sobre el caso de Christian Cueva con las supuestas amantes que tuvo en su relación. Es entonces, cuando Tilsa Lozano menciona que una de ellas se habría ilusionado por los mensajes que se compartieron, pero Laura Spoya la interrumpe con tremendo mensaje haciéndole recordar su pasado con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

"Yo vi que ella estaba ilusionada", menciona en un primer momento Tilsa Lozano y su compañera Laura Spoya le interrumpe: "¿Y eso qué tiene que ver? Ilusiónate con alguien que no tenga esposa". En eso, la 'vengadora' agrega: "Pero si tienes a un mentiroso que te está diciendo que 'no, no, no'" y la ex Miss Perú responde: "No, a mí tampoco me engaña" y Tracy de Juanjuí agrega: "Nunca había salido un comunicado como tal que Cueva no está con su esposa como para que ella piense o crea en lo que él le decía".