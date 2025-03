Christian Cueva responde sobre 'códigos' entre amigos tras presunto amorío con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Luego de que Pamela López demostara con chats en 'El Valor de la Verdad' que Christian Cueva habría tenido amoríos con Melissa Klug, el futbolista sa había limitado a no responder hasta ahora. En una entrevista, también habló sobre los códigos de amistad que respeta.

En el programa de 'Amor y Fuego' compartieron la entrevista que realizaron a Christian Cueva, donde es consultado sobre las declaraciones de la madre de sus hijos en el sillón rojo. Es así como el pelotero primero es consultado si él respeta los códigos entre amigos, donde no se meten con una expareja de ellos en referencia a Melissa Klug y Jefferson Farfán.

"¿Tú crees en los códigos Christian Cueva?", le pregunta el reportero y Christian responde: "Yo siempre, toda la vida (¿Lo de Melissa Klug es cierto o no, dicen que te has visto en un AirBnb con ella?) Qué te puedo decir ¿ustedes quieren creer? creanlo ustedes, descarto todo".

Como lo menciona Christian Cueva, él niega por completo lo dicho por Pamela López en 'El valor de lal verdad' y que no se habría metido con la expareja de su amigo Jefferson Farfán. Ante ello, resalta que respeta las reglas o códigos entre amigos.

Pamela López contó que descubrió la infidelidad cuando Christian Cueva le pidió matrimonio y, como muestra de confianza, le dio la contraseña de su cuenta de Instagram. Al revisar los mensajes, se llevó una gran sorpresa.

"No dormía, buscaba y buscaba", confesó Pamela, detallando que encontró las conversaciones en las sugerencias de Instagram. "Se me abre una cajita de Pandora". En el 1 diciembre de 2017, él le respondió a una historia de Instagram: "Agárrame entonces", y Klug contestó: "Y no te suelto". Cueva le escribió, de acuerdo a lo que leyó López: "Te adoro, mi amor, quiero que seas mía. Eres todo para mí, en serio", y Melissa contestó: "Siempre". Uno de los mensajes que sorprendió fue cuando Cueva le escribió a Klug: "¿Es mía esa cosita o no?", a lo que la 'Blanca de Chucuito' respondió: "Sí".