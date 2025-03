Roberto Guizasola: ¿Quién es 'gordibuena', la joven con quien fue ampayado el amigo de Farfán?

El exfutbolista Roberto Guizasola ha sido captado con una misteriosa mujer en su vehículo durante la madrugada en la Panamericana Norte. La protagonista del ampay es Alexandra Díaz Herrera, una joven de 21 años que en redes sociales se hace llamar 'Gordibuena' y cuenta con miles de seguidores.

Alexandra es influencer en TikTok e Instagram, donde suma más de 69 mil y 100 mil seguidores respectivamente. Su popularidad ha crecido tras su aparición junto a Guizasola, quien tiene 40 años y está casado. La diferencia de edad y la supuesta relación han generado polémica en redes sociales.

Tras ser contactada por un programa de espectáculos, Alexandra confirmó su cercanía con Guizasola y advirtió que esto podría traerle problemas legales. Además, ha utilizado sus redes para lanzar indirectas relacionadas con el exfutbolista, dejando mensajes que sugieren una relación sentimental entre ambos.

En TikTok, la joven ha publicado frases donde insinúa ser parte de un triángulo amoroso, acompañadas de emojis de gatitos marrones. Sus seguidores han interpretado estas publicaciones como pruebas de su romance con Guizasola.

"Mejor que me extrañe estando con ella, a ser ella", "Mi negro es mi debilidad y él lo sabe" o "Negro, por si mañana pasa algo o no estoy, no olvides que mi amor fue verdadero", escribía en publicaciones con doble.