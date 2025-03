Joven mujer advirtió que pasaría si sale ampay junto a Roberto Guizasola: "Se viene una batalla campal contra mí"

El exfutbolista Roberto Guizasola, conocido por su cercanía con Jefferson Farfán, ha sido protagonista de un nuevo escándalo tras la difusión de un ampay en el programa 'Magaly TV, La Firme'. En las imágenes, se le ve junto a una joven identificada como Alexandra Díaz Herrera, de 21 años, quien ya había insinuado en redes sociales su vínculo con el exjugador antes de la publicación del material.

El equipo de Magaly TV, La Firme logró conversar con Alexandra antes de difundir las imágenes. Durante la entrevista, la joven no ocultó su nerviosismo al ser consultada sobre las posibles consecuencias de su vínculo con Guizasola.

"¿Qué pasaría si sale a la luz lo tuyo con él?", le preguntó el reportero. "Se viene una batalla campal, contra mí. Me puede demandar", respondió. Además, confirmó que la esposa del exdeportista, Estefani, desconocía totalmente esta relación: "No, no sabe de mí".

Además, en el informe del programa también se revelaron conversaciones de la producción del programa con la joven. Según se pudo ver ella estaría preocupada por la publicación del ampay y las repercusiones que podría tomar el exfutbolista.

"¿Hay algo o no? Él estará en peligro Porque si es así, ya no podré verlo. No te das cuenta del problema en el que estaría metido yo. Tú no conoces realmente a Roberto, cómo es. Problemas en mi familia, en la de él... todo por un bendito ampay.", se lee en las conversaciones de la joven.