Melissa Klug se pronuncia tras revelaciones de Pamela López ¿Ya no tomará acciones legales?

Desde el año pasado, Pamela López ha apuntado a Melissa Klug como una de las amantes de Christian Cueva mientras estuvieron casados. Aunque en un principio la 'blanca de Chucuito' lo negó, ahora habría mandado un curioso mensaje según Magaly.

Melissa Klug habría respondido a Pamela López

El último domingo, Pamela López estuvo en 'El Valor de la Verdad' reafirmando que efectivamente Melissa Klug tuvo un 'affaire' con su esposo Christian Cueva hace varios años. Ante ello, habría presentado algunos chats donde podría confirmar lo dicho. Aunque ya lo había anunciado, la pareja de Jesús Barco afirmó realizar acciones legales, pero ahora habría cambiado de parecer.

En su programa, Magaly expresó su opinión: "Ahora la Melissa Klug se defiende, después de todo lo que salido, después que la han expuesto, se ha sentado la Pamela y le ha dicho con todas sus letras 'tú tuviste un affaire con mi marido'. ¿Ahora qué pasó con la carta notarial, el juicio, que se va hasta las últimas consecuencias? ¿Cuál ha sido la respuesta de la Klug?"

En un video mostrado en el programa de Magaly Medina se puede ver a Melissa Klug realizando un video con un mensaje que indicaría que ya no realizaría ninguna demanda. Ya que uno se estaría 'ensuciando' al tratar de 'echar tierra' a la otra persona que los ataca.

"Tengo una pregunta y una duda a la vez, cuando le tiras tierra sucia a alguien ¿A quién le queda las manos sucias? Hágame el berraco favor, eso es todo", dice en su video.

Magaly se burla del video

Luego de ver estas imágenes, Magaly Medina no pudo evitar no reírse del video que realizó Melissa Klug. Además, comentó que la expareja de Jefferson Farfán se habría 'echado' para atrás tras lo confirmado de Pamela López y ya no estaría tomando acciones legales de demandarla.

"La ofendida de la vez pasada que dijo que la llevo hasta las últimas consecuencias, mis abogados están preparando la demanda, ¿Ahora? 'Hágame usted el berraco favor' (se ríe) que tal cambio", expresó la 'urraca' entre carcajadas.

Finalmente, Melissa Klug no ha dado una respuesta oficial ante las afirmaciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad'. Hasta el momento se desconoce que haya iniciado alguna acción legal en contra de la aún esposa de Christian Cueva. Por ello, Magaly cree que la ex de Farfán habría decidido retirar la supuesta carta notarial.