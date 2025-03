Fabio Agostini se molesta porque Neutro fue elegido como el soltero más codiciado del verano (VIDEO)

El modelo español Fabio Agostini no pudo ocultar su incomodidad luego de que en "América Hoy" se anunciara que el soltero más codiciado del verano 2025 era el streamer Neutro. El español quedó en tercer lugar y su reacción llamó la atención, pues no dudó en cuestionar los resultados y hasta lanzó comentarios irónicos sobre su derrota.

Durante "América Hoy" en la sección "¡Los solteros codiciados del verano 2025!", los conductores revelaron que Neutro había sido elegido por el público como el soltero más codiciado del verano. Fabio Agostini, al escuchar el anuncio, se agarró la cara en señal de sorpresa y rio con evidente molestia.

Janet Barboza celebró la elección y aseguró: "La verdad que con esta decisión yo tengo que decir que sí estoy de acuerdo con producción" . Mientras tanto, Edson Dávila pidió la reacción de Fabio, quien, de manera sarcástica, respondió: "La verdad que sí estoy de acuerdo, increíble, no se puede comparar con nosotros" , dejando en claro que no estaba conforme con la elección.

Edson notó su incomodidad y lo desafió a decirle lo que le salga del corazón, lo que de verdad opina y resaltó que Neutro le ganó en una competencia. Sin embargo, Fabio intentó disimular su molestia con una respuesta irónica.

Molesto por el resultado, Fabio culpó a la producción del programa y se dirigió directamente a una de las encargadas de producción que hizo el ranking con tono de reclamo, por la elección del primer lugar, además que él había quedado en tercer puesto. Pero eso no fue todo. Fabio Agostini hizo una comparación que dejó sorprendidos a los conductores.

"Por favor... Pusieron a Austin, pusieron al Pato, pusieron a Hugo, a mí y pusieron al gremlin este y me están diciendo que está mejor" , dijo Fabio, refiriéndose a Neutro con una comparación poco amable hacia una criatura mitológica de orejas puntiagudas, piel verdosa y expresión maliciosa. Edson Dávila, trató de calmarlo : "No, Fabio, tampoco" , le advirtió.

El tema cambió de rumbo cuando Milett Figueroa le preguntó a Fabio qué creía que Mayra Goñi veía en Neutro, ya que ambos han sido vinculados sentimentalmente.

Sin dudarlo, Fabio respondió: "No, simplemente están haciendo contenido", dejando entrever que no cree en el romance. Además, cuando le preguntaron si pensaba que Mayra estaba enamorada del streamer, el español afirmó con seguridad: "No".