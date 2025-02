Mayra Goñi descarta a Fabio Agostini y afirma que no estaría con alguien 'misio': "Mi corazón está NEUTRO"

Mayra Goñi ha salido al frente para despejar los rumores sobre su vida amorosa, luego de ser vinculada con su exnovio Fabio Agostini y el streamer Neutro. La actriz y cantante aseguró que actualmente está soltera y que no mantiene ningún tipo de relación sentimental con ninguno de los dos.

Respecto a Fabio Agostini, Goñi manifestó que le guarda un gran cariño y que siempre tendrá un buen recuerdo de lo que vivieron juntos. Sin embargo, dejó en claro que su historia con él pertenece al pasado y que no hay posibilidades de una reconciliación. Para ella, su exnovio es parte de una etapa ya cerrada en su vida.

Sobre Neutro, la actriz explicó que, aunque lo considera una gran persona y alguien con mucho potencial, cree que están en momentos distintos. Actualmente, ella busca una relación estable que pueda llevarla a formar una familia, mientras que siente que el streamer aún tiene mucho por vivir antes de asumir un compromiso serio.

Goñi también se refirió a lo que espera en una pareja y dejó en claro que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que ya tiene. Para ella, es importante que la persona con la que esté sea caballero, leal y la haga sentir como una reina. No solo busca amor y respeto, sino también alguien que pueda acompañarla en sus metas.

El tema económico también es fundamental para la actriz. Considera que su esfuerzo y dedicación en el trabajo la han llevado a un nivel de vida que no desea disminuir por estar con alguien que no aporte lo mismo. Por eso, señaló que su futura pareja debe tener estabilidad financiera y ser una persona que la impulse a seguir creciendo.

"(¿Tiene que ser de buena posición económica?) Exacto, porque no voy a querer menos de lo que yo doy. No quiero un estorbo, tiene que ser alguien que me sume", agregó.