Fabio Agostini sobre su supuesto romance de Mayra Goñi y streamer Neutro: "Ella tiene buenos gustos"

La tensión entre chicos reality y streamers no da tregua. Fabio Agostini volvió a generar polémica al referirse con dureza a Neutro, con quien ha tenido varios enfrentamientos públicos en los últimos días. Esta vez, el español opinó sobre la cercanía entre su expareja, Mayra Goñi, y el streamer.

En una reciente entrevista con el programa "Más Espectáculos", Agostini se refirió a los rumores sobre un posible romance entre su expareja Mayra Goñi y el streamer Neutro. Luego de verlos en varias apariciones juntos, el modelo descartó cualquier posibilidad de que la actriz esté interesada sentimentalmente en el creador de contenido.

Asimismo, Agostini criticó a los streamers por intentar ganar notoriedad mencionando a los chicos reality. El español aseguró que se encuentra tranquilo y que tiene nuevos proyectos en camino aunque no dio detalles, adelantó que sorprenderá al público.

"No paran de nombrarme, yo no los menciono. ¿Será que les suma meterse con Fabio Agostini? Estoy relajado, disfrutando y se vienen nuevos proyectos. Algo importante va a pasar, van a temblar esos chiquillos que hablan de mí", aseguró con confianza.

Pese a la controversia, el modelo español dejó en claro que no le afecta lo que haga su expareja y le envió un mensaje de apoyo. Aseguró que se mantiene enfocado en sus propios proyectos y que sigue teniendo un gran aprecio por Goñi.

"Que juegue lo que quiera, esto no me va ni me viene, yo estoy en otras cosas. Me alegro por Mayra y todo lo que quiera hacer. Sabe que la apoyo en lo que sea porque le tengo mucho cariño", expresó.