Xiomy Kanashiro niega que Jefferson Farfán impulsara su carrera: "Estos proyectos los tengo desde antes"

Xiomy Kanashiro sigue en el ojo público tras su fugaz romance con Jefferson Farfán. Luego de que se confirmara su separación, la bailarina fue captada ingresando a la casa del exfutbolista, lo que avivó las especulaciones sobre su relación. Sin embargo, la bailarina sorprendió al afirmar que su popularidad no se debe a su vínculo con la "Foquita".

En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", Xiomy Kanashiro aseguró que su crecimiento en los medios no está relacionado con su breve relación sentimental con Jefferson Farfán. Desde su aparición junto al exfutbolista, la exbailarina ha sido invitada a diversos programas y anunció su nuevo rol como conductora de un espacio musical.

Además, también negó los rumores sobre un supuesto canal de YouTube que le habría financiado Farfán. En una conversación con Carloncho en un podcast, la bailarina aclaró que su llegada a la televisión fue fruto de su trabajo previo.

"Creo que aquí la producción me estuvo buscando desde el año pasado, Carloncho no me va a dejar mentir. Así que nadie me ha comprado absolutamente nada", enfatizó Kanashiro.

En una conferencia de prensa para presentar su nuevo programa musical, Xiomy Kanashiro terminó revelando detalles sobre su relación con Jefferson Farfán. Al ser consultada sobre las declaraciones de Delany López, quien aseguró que la bailarina se habría interpuesto en su relación con la "Foquita", ella lo negó rotundamente.

"No hablo de terceras personas. Lo mío con Jefferson Farfán fue más adelante, en la primera semana de enero. No lo conocí en una relación, las personas que estuvieron en su pasado sabrán las cosas entre ellos. Yo a él lo conocí soltero y todo estuvo súper bien", declaró la bailarina.

Además, también aclaró su presencia en la casa de Farfán hace unos días y aseguró que sólo fue para recoger algunas pertenencias. Asimismo, recalcó que no deseaba seguir ventilando su vida privada en los medios.

"Es un tema privado de los dos. He leído que él no quería oficializar, pero en algún momento se sabrá quién realmente no quiso desde el principio. No quiero hablar mucho de él porque es mi vida privada. Si se me vio en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas. Hemos quedado como amigos, no súper amigos como dicen por ahí, pero todo bien", explicó Kanashiro.