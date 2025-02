"Estoy un poco calientita": Mayra Goñi y Neutro graban picante video en el auto del streamer

Mayra Goñi y el streamer Neutro han estado en coqueteos desde hace varias semanas, aunque han negado tener intención de formalizar un romance. Sin embargo, realizaron un picante streaming que subió la temperatura por la evidente confianza que hay entre ambos.

El programa América Hoy mostró fragmentos de un streaming en el que Neutro llevó a Mayra Goñi a comer ceviche de carretilla en el distrito del Rímac, donde la actriz pasó gran parte de su infancia antes de ser famosa.

Mayra Goñi subió al vehículo y, al darse cuenta de que todo estaba siendo registrado por las cámaras, se puso muy nerviosa. No obstante, no pasó mucho tiempo para que entraran en confianza, y Neutro le acarició el cabello para luego tomarse de la mano en varias oportunidades.

El momento más picante fue cuando Neutro dijo que le agarraba la mano para no sentir frío por el aire acondicionado. En ese momento, Mayra respondió que, al contrario de él, ella se sentía muy cómoda. , dijo."Yo estoy un poco calientita"

El video mostró más momentos de la confianza que existe entre Mayra y Neutro, ya que ella le pidió un abrazo y lo elogió por el olor de su perfume, mientras que él le dijo que ese día se veía muy bella, lo que hizo que Mayra se pusiera nerviosa. "Me atoro, me pones nerviosa", dijo avergonzada.

Mayra Goñi ha salido al frente para despejar los rumores sobre su vida amorosa, luego de ser vinculada con su exnovio Fabio Agostini y el streamer Neutro. La actriz y cantante aseguró que actualmente está soltera y que no mantiene ningún tipo de relación sentimental con ninguno de los dos.

Sobre Neutro, la actriz explicó que, aunque lo considera una gran persona y alguien con mucho potencial, cree que están en momentos distintos. Actualmente, ella busca una relación estable que pueda llevarla a formar una familia, mientras que siente que el streamer aún tiene mucho por vivir antes de asumir un compromiso serio.

Goñi también se refirió a lo que espera en una pareja y dejó en claro que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que ya tiene. Para ella, es importante que la persona con la que esté sea caballero, leal y la haga sentir como una reina. No solo busca amor y respeto, sino también alguien que pueda acompañarla en sus metas.

"(¿Tiene que ser de buena posición económica?) Exacto, porque no voy a querer menos de lo que yo doy. No quiero un estorbo, tiene que ser alguien que me sume", agregó.