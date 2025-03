¿Campanas de boda? Mayra Goñi sorprende con confesión: "Me casaría con Neutro, está soltero"

Mayra Goñi sigue generando rumores sobre su vida amorosa y esta vez lo dejó más que claro. Durante su reciente participación en el podcast "Los Coneros", la actriz sorprendió al hablar con emoción sobre Neutro y hasta mencionó la posibilidad de casarse con él. ¿Se viene una relación oficial?

La cantante Mayra Goñi se mostró enérgica al hablar de su pasado en el podcast "Los Coneros", y aseguró que ya no piensa en sus exparejas. Para ella, lo mejor es seguir adelante y aprender de las experiencias.

"Si mis ex me han hecho algo en la vida, todo es para aprendizaje. Es perdonar y soltar. La mejor venganza es que no me va a poder tener más en su vida", afirmó con seguridad.