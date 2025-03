Cristorata se pronuncia tras invitación de Beto Ortiz a 'El valor de la verdad': "Qué me van a preguntar?"

El streamer peruano Cristorata rompió su silencio luego de que Beto Ortiz confesara públicamente su gusto por él y lo invitara a participar en 'El Valor de la Verdad'. A través de un reciente streaming, confirmó que recibió la propuesta, pero decidió rechazarla, asegurando que no era algo que le interesara.

Según contó, hace unos días fue contactado por el equipo del periodista para coordinar su posible participación en el programa. Sin embargo, la idea no le resultó atractiva y optó por declinar la oferta. "Escúchenme muchachos, he recibido una llamada hace dos días del equipo de Beto Ortiz", comentó, asegurando que la conversación no llegó a mayores.

Cristorata no quiere nada con Beto Ortiz

El creador de contenido explicó que su negativa no tuvo que ver con el formato del programa, sino con que no le generaba interés. "Le dije 'I'm sorry, pero no', porque no sabría qué hacer con él", mencionó en su transmisión, dejando en claro que la propuesta no lo convenció en absoluto.

En otro streaming reciente, Cristorata también respondió si asistiría al programa y sorprendió con su reacción. "Nunca pregunté cuánto pagaban. ¡Qué mie**a, hermanos!", expresó, dejando en claro que el factor económico no influyó en su decisión de rechazar la invitación.

Finalmente, el streamer reflexionó sobre lo que podrían preguntarle si aceptaba. "Imagínate a Cristorata en 'El Valor de la Verdad', ¡qué locura sería! ¿Qué me van a preguntar? Nada, mi vida privada, aunque sí me pueden preguntar", dijo entre risas, asegurando que, por ahora, no planea aceptar la invitación de Ortiz.

Beto Ortiz confiesa su gusto por Cristorata

El periodista Beto Ortiz ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por su confesión sobre el streamer peruano 'Cristorata'. Durante su visita al programa 'Todo se filtra', el conductor reveló su interés por el joven creador de contenido, sorprendiendo a los presentes con sus declaraciones.

En la entrevista, Ortiz habló sobre el impacto que tendrá el regreso de 'El Valor de la Verdad', que se estrena el 9 de marzo. Sin embargo, el foco de la conversación cambió cuando mencionó a 'Cristorata', destacando su admiración por él y asegurando que su equipo ya intentó contactarlo para el programa.

"Es bien bonito", comentó Ortiz al referirse al streamer de 22 años. Su respuesta generó sorpresa y risas en el set, especialmente cuando 'Metiche', conductor del programa, le preguntó si lo consideraba atractivo. "Sí, es bonito", afirmó sin dudar, dejando claro su interés en el joven influencer.

El periodista también reveló que 'Cristorata' fue contactado por su producción, pero que el streamer preguntó cuánto pagarían por su participación. "Se alucina, porque lo llamaron y preguntó cuánto pagábamos. Depende también de cuál es el servicio", comentó Ortiz entre risas, sugiriendo que la negociación sigue en marcha.

Es así que, la invitación de Beto Ortiz a Cristorata generó gran curiosidad, pero el streamer dejó claro que no está interesado en participar. Su decisión no estuvo basada en dinero, sino en desinterés. Aunque tomó el asunto con humor, su respuesta fue definitiva.