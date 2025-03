Beto Ortiz revela que le gusta el streamer Cristorata y quiere conocerlo: "Es bonito, pero se alucina"

El periodista Beto Ortiz ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por su confesión sobre el streamer peruano 'Cristorata'. Durante su visita al programa 'Todo se filtra', el conductor reveló su interés por el joven creador de contenido, sorprendiendo a los presentes con sus declaraciones.

En la entrevista, Ortiz habló sobre el impacto que tendrá el regreso de 'El Valor de la Verdad', que se estrena el 9 de marzo. Sin embargo, el foco de la conversación cambió cuando mencionó a 'Cristorata', destacando su admiración por él y asegurando que su equipo ya intentó contactarlo para el programa.

"Es bien bonito", comentó Ortiz al referirse al streamer de 22 años. Su respuesta generó sorpresa y risas en el set, especialmente cuando 'Metiche', conductor del programa, le preguntó si lo consideraba atractivo. "Sí, es bonito", afirmó sin dudar, dejando claro su interés en el joven influencer.

El periodista también reveló que 'Cristorata' fue contactado por su producción, pero que el streamer preguntó cuánto pagarían por su participación. "Se alucina, porque lo llamaron y preguntó cuánto pagábamos. Depende también de cuál es el servicio", comentó Ortiz entre risas, sugiriendo que la negociación sigue en marcha.

Finalmente, Ortiz reafirmó su admiración con un comentario adicional. "He visto que lo han puesto en un Instagram de chicos bonitos en el extranjero. Tiene bonita cara", dijo, dejando entrever que su interés por el creador de contenido va más allá de lo profesional. Sus declaraciones han generado diversas reacciones en redes sociales.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube "Ouke", Beto Ortiz compartió detalles sobre la producción del programa y su primera invitada, Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron sobre los futuros participantes.

Aunque evitó dar nombres, los conductores mencionaron algunas figuras que podrían estar en la lista, como Eva María Abad, Cronwell Gálvez, Shirley Arica, Xiomy Kanashiro, Christian Domínguez y Leslie Stewart. Ante esto, Ortiz sorprendió al afirmar que prefiere mantenerse al margen de los nombres hasta el momento de la entrevista.

"Nadie me cree cuando digo que no sé quiénes han pasado porque no quiero saber. Yo estaba de vacaciones y el equipo estaba pasando polígrafo. Antes, cuando era más chancón, sí lo hacía", confesó el periodista.